УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес в муниципальную думу проект городской казны на ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил гордуме проект бюджета на 2024 год

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил проект областного бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета на 2024 год в ...