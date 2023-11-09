Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил гордуме проект бюджета на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес в муниципальную думу проект городской казны на ...09.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил проект областного бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета на 2024 год в ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...25.05.2022 Расходы бюджета Екатеринбурга в январе-марте составили 9,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2022. Екатеринбургская гордума рассмотрела отчет администрации Екатеринбурга об исполнении ...