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Вчера, 17:55

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил гордуме проект бюджета на 2024 год

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес в муниципальную думу проект городской казны на 2024 год, сообщает пресс-служба администрации столицы Среднего Урала.

По официальным данным, дефицит бюджета запланирован в размере 2 млрд руб. Доходы составят 76,5 млрд руб., а расходы — 78,5 млрд руб. Пропорционально доходную часть планируется распределить следующим образом: 55,9% составят безвозмездные поступления, 37,9% — налоговые, 6,2% — неналоговые доходы. Документу предстоит пройти два чтения.

62% расходной части бюджета (49,1 млрд руб.) составят затраты на социальную сферу. К ним относятся модернизация общественного транспорта Екатеринбурга (в том числе закупка новых единиц техники), развитие районов муниципалитета, улучшение городской среды, индексация зарплат сотрудников бюджетных организаций и так далее.

13,8 млрд руб. планируется вложить в строительство объектов инфраструктуры. В частности, будут построены две школы (на Рощинской улице и в Академическом районе), создана транспортная развязка на Базовом переулке и улично-дорожная сеть вокруг Ледовой арены (ул. Степана Разина, 15).

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона. На социальную сферу планируется выделить около 262,7 млрд руб.
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