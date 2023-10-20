Активность российских покупателей в начале сезона осенних распродаж упала на 4-7%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В преддверии осенних каникул у российских школьников компания «Уральские авиалинии» ...28.11.2022 «МегаФон»: Интерес россиян к распродажам в «черную пятницу» вырос в 3,3 раза
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Мобильный трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах во время распродаж ...07.12.2020 С начала года в России число покупок ювелирных изделий в денежном выражении снизилось на 14%
УрБК, Москва, 07.12.2020. В России за январь-ноябрь 2020 года число покупок ювелирных изделий снизилось на 24% по ...15.02.2011 В 2011 году в Екатеринбурге планируется провести более 10 тыс. распродаж
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2011. В рамках поддержки программы покупательской лояльности в сфере потребительского рынка ...09.06.2009 В 2009 году в магазинах Екатеринбурга пройдет в два раза больше распродаж и акций
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2009. В два раза больше распродаж и акций пройдет в течение 2009 года в торговых предприятиях ...