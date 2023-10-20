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Вчера, 12:45

Активность российских покупателей в начале сезона осенних распродаж упала на 4-7%

УрБК, Москва, 10.11.2023. Аналитики констатируют снижение покупательского спроса в первые дни осенних распродаж в РФ. Так, в первую неделю ноября активность российских покупателей снизилась на 4-7% по сравнению с 2022 годом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Как следует из обзора «Чек Индекс», число покупок 1-7 ноября сократилось на 4-7% год к году», — отмечает издание.

Эксперты объясняют снижение тем, что, опасаясь дальнейшего ослабления рубля, россияне делали крупные покупки ситуативно, не дожидаясь крупных распродаж.

Аналитики прогнозируют, что по итогам осенних распродаж тенденция сохранится. Достичь прошлогодних результатов активности покупателей российским ритейлерам не удастся.

В то же время в денежном выражении продажи торговых сетей увеличились на 15%, указано в отчете «Платформы ОФД». Эксперты объясняют это ростом цен на 12-20% по сравнению с прошлым годом.

В начале ноября по всему миру ритейлеры начинают сезон скидочных кампаний. Они могут быть приурочены ко Дню холостяка (11 ноября) и Черной пятнице (24 ноября), но обычно начинаются раньше.
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