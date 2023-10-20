Активность российских покупателей в начале сезона осенних распродаж упала на 4-7%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В преддверии осенних каникул у российских школьников компания «Уральские авиалинии» ...

«Уральские авиалинии» в преддверии осенних каникул запускают дополнительные рейсы в Поволжье и на Южный Урал

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Мобильный трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах во время распродаж ...

«МегаФон»: Интерес россиян к распродажам в «черную пятницу» вырос в 3,3 раза

С начала года в России число покупок ювелирных изделий в денежном выражении снизилось на 14%

УрБК, Москва, 07.12.2020. В России за январь-ноябрь 2020 года число покупок ювелирных изделий снизилось на 24% по ...