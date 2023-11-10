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«Авито»: К «черной пятнице» готовится 79% жителей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Согласно исследованию «Авито», 79% жителей Екатеринбурга принимают участие в больших осенних распродажах, среди которых «черная пятница», «Киберпонедельник» и «11.11». Об этом сообщает пресс-служба интернет-сервиса по размещению объявлений.

Внимательно следят за распродажами 33% опрошенных екатеринбуржцев, 46% — не следят и делают покупки в дни акций только в случае, если им попадаются интересные товары, а 21% респондентов не интересуется распродажами вовсе.

Чаще всего в эти даты, заранее составив список товаров, закупается молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, остальные 67% принимают решение о покупке спонтанно.

Из тех, кто ждет «Киберпонедельник» и похожие акции, изучает цены, чтобы убедиться в выгоде, 65%, еще 36% готовы потратить в дни распродаж от 1 тыс. до 5 тыс. руб., а 30% могут заплатить за акционный товар 10 тыс. руб.

В «черную пятницу» 22% жителей Екатеринбурга не жалеют на покупки 50 тыс. руб., но только 5% опрошенных готовы потратить в распродажные дни больше этой суммы.

При этом мужчины обычно готовы тратить больше, чем женщины, и именно сильный пол чаще обращает внимание на брендовые товары. Всего же в «черную пятницу» закупают люксовые вещи 36% екатеринбуржцев.

Менее половины, 45% опрошенных, в этот день делают покупки в интернет-магазинах и на онлайн-платформах; совмещают онлайн- и офлайн-шопинг 50% респондентов, и только 5% екатеринбуржцев отметили, что в дни распродаж ходят в обыкновенные магазины.

В основном в дни распродаж жители Екатеринбурга обновляют гардероб (одежда и обувь) — 71%, 36% закупаются исключительно брендовыми вещами, домашними товарами интересуются 54%, электроникой — 49%, косметикой и парфюмом — 44%, бытовой техникой — 43%.

Отметим, что в первые дни осенних распродаж в РФ аналитики «Платформы ОФД» констатируют снижение покупательского спроса. Так, в первую неделю ноября он сократился на 4-7% по сравнению с прошлым годом.
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