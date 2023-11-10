«Авито»: К «черной пятнице» готовится 79% жителей Екатеринбурга

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«МегаФон» в дни распродаж сделает мобильный трафик на покупки бесплатным

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. В дни распродаж компания «МегаФон» предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет ...

Активность российских покупателей в начале сезона осенних распродаж упала на 4-7%

УрБК, Москва, 10.11.2023. Аналитики констатируют снижение покупательского спроса в первые дни осенних распродаж в РФ. ...

«МегаФон»: Интерес россиян к распродажам в «черную пятницу» вырос в 3,3 раза

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Мобильный трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах во время распродаж ...

«Ромир»: Более трети россиян позволяют себе спонтанные покупки лишь раз в 2-3 месяца

УрБК, Москва, 19.10.2018. Шесть из десяти россиян (60%) занимаются запланированным шопингом несколько раз в неделю. ...

В течение 2010 года в магазинах Екатеринбурга планируется провести около 9 тыс. распродаж и акций

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2010. В 2010 году в магазинах Екатеринбурга пройдет 9000 распродаж и акций, сообщает ...