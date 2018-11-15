Российские власти могут ограничить ввоз некоторых непродовольственных товаров

Более 40% потребителей покупают контрафактные товары, руководствуясь исключительно соображениями экономии и ...15.11.2018 Более 40% потребителей в РФ покупают контрафакт из экономии
УрБК, Москва, 15.11.2018. Более 40% потребителей покупают контрафактные товары, руководствуясь исключительно ...27.10.2017 Россия запретила ввоз живых свиньей и субпродуктов из стран ЕС и США
УрБК, Москва, 27.10.2017. Правительство РФ внесло изменения в список продукции, запрещённой к ввозу в Россию до 31 ...20.04.2015 ФТС планирует ввести новые ограничения на ввоз товаров физлицам
УрБК, Москва, 20.04.2015. Федеральная таможенная служба планирует ввести количественные ограничения на ввоз товаров ...25.08.2014 В Россию разрешили ввоз мексиканской конины
Россия сняла временные ограничения на ввоз в страну мексиканской конины. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на ...