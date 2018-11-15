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Вчера, 15:01

Российские власти могут ограничить ввоз некоторых непродовольственных товаров

Правительство РФ может ввести ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе Российского винодельческого форума.

«Необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию — от бытовой химии до продукции легкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся», — цитирует ТАСС слова В. Евтухова.

Он также отметил, что годовой оборот непродовольственных товаров в России составил 28 млрд руб. Из них 20 млрд руб. приходится на импортные товары. Возможные ограничения позволят заместить часть иностранной продукции, уверен представитель Минпромторга.

В. Евтухов также напомнил, что ранее Россия ввела пошлины на ввоз вина из недружественных стран.
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