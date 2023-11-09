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09.11.2023

В Свердловской области в рамках льготной газификации расширен перечень субсидируемого газооборудования

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. По решению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области расширило перечень оборудования, закупка и установка которого оплачивается либо компенсируется из регионального бюджета в рамках программы льготной газификации. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В перечень добавлены уличные термоблоки, комбинированные газоэлектрические плиты и духовые шкафы.

Напомним, что за девять месяцев текущего года около 2,3 тыс. семей и одиноких людей Свердловской области получили субсидии на газификацию домовладений. Общая сумма субсидий, выделенных в 2023 году, превысила 224 млн руб., а сумма компенсации для многодетных и малоимущих семей, бюджетников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий, пенсионеров и других категорий граждан составила от 100 до 250 тыс. руб.

Также с октября 2021 года в регионе построено порядка 1,3 тыс. км газопроводов высокого, среднего и низкого давления, что создало техническую возможность для газификации более 67,5 тыс. частных домовладений.

Подать заявки на участие в программе социальной газификации можно через федеральный портал connectgas.ru, сайт «Госуслуг», а также на сайтах или в офисах газораспределительных организаций.
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