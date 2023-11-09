В Свердловской области в рамках льготной газификации расширен перечень субсидируемого газооборудования

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Свердловская область получила новый транш в 304,5 млн руб. от «Газпром газификация». ...12.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов усилить ...18.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил увеличить размер компенсации для социальной газификации до 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений в рамках реализации программы по ...12.12.2022 В Свердловской области подано 55 тыс. заявлений о газификации частных домовладений
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...