Компания «Атомстройкомплекс» построит в центре Екатеринбурга многофункциональный комплекс с двумя небоскребами

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Компания «Атомстройкомплекс» примет участие в праздничной акции «Зеленый день», ...08.08.2023 Компания «Атомстройкомплекс» к лету 2025 года построит на Химмаше 17 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Во II квартале 2025 года в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге будет введен в ...26.04.2023 «Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на кровле одного из зданий Repin Towers в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. «Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на эксплуатируемой кровле одного из зданий ...06.10.2014 Обманутые дольщики жилого комплекса «Каменный ручей» в Екатеринбурге смогут получить квартиры в IV квартале 2015 года
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2014. До конца 2014 года компания-застройщик жилого комплекса «Каменный ручей» в ...20.06.2013 НП «УС «Атомстройкомплекс» отказалось от гостиницы Radisson
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2013. НП «УС «Атомстройкомплекс» отказался от строительства гостиницы Radisson. По сообщению ...