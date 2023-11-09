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09.11.2023

Компания «Атомстройкомплекс» построит в центре Екатеринбурга многофункциональный комплекс с двумя небоскребами

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В центре Екатеринбурга, в квадрате улиц Маршала Жукова — Боевых Дружин — Октябрьской Революции — Челюскинцев началось строительство Re:volution Towers. Многофункциональный комплекс будет состоять из стилобатной части и двух небоскребов. Инвестором и застройщиком проекта выступает компания «НКС-Девелопмент», соинвестором и генеральным подрядчиком по проектированию и строительству — «Атомстройкомплекс».

Компания «Атомстройкомплекс» построит в центре Екатеринбурга многофункциональный комплекс с двумя небоскребами
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Обе башни вырастут на четырехэтажной стилобатной части, в которой запроектированы коммерческие помещения (офисы, предприятия сферы услуг и торговли), а также паркинг на 485 машино-мест. Для резидентов комплекса на кровле стилобатной части разобьют зеленый сад с зонами отдыха, его общая площадь составит более 8,5 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба девелопера.

Общая площадь комплекса составит порядка 100 тыс. кв. м., из них около 40 тыс. кв. м. — площадь жилых апартаментов. Сейчас основные работы сосредоточены в стилобатной части, здесь идет прокладка инженерных сетей, ведутся фасадные работы — монтируются модульные витражи. Параллельно идут подготовительные работы к старту строительства первой башни.

Завершить возведение первой башни планируют к декабрю 2025 года, целиком комплекс будет готов ко II кварталу 2027 года. Архитектура и планировочные решения башен различаются, однако в каждой представлен широкий выбор апартаментов — от функциональных однокомнатных до просторных четырехкомнатных. Их площадь варьируется от 51 до 128 м.
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