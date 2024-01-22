«Атомстройкомплекс» запустил продажи апартаментов в строящемся мультифункциональном комплексе в центре Екатеринбурга

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Екатеринбурге стартовали продажи апартаментов в многофункциональном комплексе Re:Volution Towers. Объект возводится в квадрате улиц Маршала Жукова — Боевых Дружин — Октябрьской Революции — Челюскинцев. Об этом сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».Инвестором и застройщиком выступает компания «НКС-Девелопмент», соинвестором и генеральным подрядчиком по проектированию и строительству — «Атомстройкомплекс».Новый проект Re:Volution Towers отражает современный тренд строительства мультиформатных объектов, которые сочетают жилую, деловую и социальную функции. Две высотные башни с жилыми апартаментами будут объединены стилобатом, сформированным под коммерческую недвижимость. Также в здании предусмотрены многоуровневый надземный и подземный паркинги на 485 машино-мест.В комплексе предусмотрены 1-, 2-, 3- и 4-комнатные апартаменты площадью от 61 до 131 кв. м. с различными планировками и видами на центр Екатеринбурга. Пятый этаж Re:volution Towers спланирован под общественный центр, доступный резидентам, где будут расположены зона ресепшен, фитнес-центр, переговорные комнаты, игровые и пространства для семейных праздников.«Важным фактором для проекта такого класса является локация и перспективы развития. Re:volution Towers расположен в самом центре Екатеринбурга, рядом со знаковыми объектами деловой и культурной жизни, и всегда будет выгодным объектом для инвестиций. На старте продаж действует рассрочка, как на жилые апартаменты, так и на коммерческие помещения, а также программа «Trade in» для апартаментов», — рассказал заместитель директора по маркетингу компании «Атомстройкомплекс» Станислав Оханов.Завершение строительства первой башни Re:volution Towers запланировано на II квартал 2027 года.