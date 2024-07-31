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Студенты ЕКТС посетили стройплощадку «Атомстройкомплекса» в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. Студенты второго курса Екатеринбургского колледжа транспортного строительства (ЕКТС), осваивающие специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», посетили строительную площадку «Re:Volution Towers» на ул. Маршала Жукова. Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

«Re:Volution Towers» — многофункциональный комплекс с жилыми апартаментами, состоящий из двух стометровых башен и 4-этажного стилобата с коммерческими помещениями, паркингом и двором-садом на крыше, который будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

«Экскурсии на строящиеся объекты «Атома» — это один из этапов нашей профориентационной работы со студентами строительных специальностей колледжей и вузов Екатеринбурга и Свердловской области. С профильным образованием в строительной сфере ребята могут реализоваться в разных специальностях: от офисных до рабочих. Поэтому наша задача с помощью таких экскурсий наглядно продемонстрировать им все возможности стройки», — заявила руководитель проектов по развитию и обучению персонала Надежда Хромец.

Студентам показали конвейерную технологию организации работ на стройке, подразумевающую одновременное выполнение нескольких видов работ на площадке, чтобы сократить сроки строительства. Рассказали ребятам и о типовых задачах, которые стоят перед руководителями строительства, прорабами, рабочими. Второкурсники ЕКТС прониклись масштабами стройки и высоко оценили экскурсию.

«Благодаря экскурсиям на стройплощадки таких уникальных объектов, как «Re:Volution Towers», ребята могут вживую увидеть все конструкции здания и его архитектуру, познакомиться с технологией возведения и современными материалами. В рамках проекта «Профессионалитет» мы стремимся максимально ориентировать наших студентов на практику и знакомить их с реалиями отрасли», — отметила преподаватель дисциплины «Проектирование зданий и сооружений» Елена Петухова.

Федеральный проект «Профессионалитет» подразумевает создание производственно-образовательных кластеров в разных отраслях и привлечение крупных работодателей к практической подготовке кадров. В Свердловской области в 2022 году при поддержке губернатора Евгения Куйвашева в рамках проекта был создан кластер «Строительство», его опорным работодателем стал «Атомстройкомплекс». Девелопер участвует в оснащении материально-технической базы учебных заведений, в актуализации образовательных программ с уклоном в увеличение практических часов; принимает студентов на производственную практику и проводит для них экскурсии на свои предприятия и объекты. Ежегодно в коллектив «Атома» вливаются десятки выпускников средних и высших учебных заведений, студенты ВУЗов начинают работать в компании еще в ходе обучения, совмещая теорию с практикой.
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