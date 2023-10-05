В Екатеринбурге спрос на вторичное жилье за месяц снизился на 10%

УрБК, Челябинск, 08.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке в октябре 2023 года составила ...Вчера, 12:01 В Екатеринбурге спрос на квартиры в новостройках за месяц снизился на 16%
В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на первичном рынке в октябре 2023 года составила 6,1 млн руб. За месяц этот ...Вчера, 09:03 В Екатеринбурге спрос на квартиры в новостройках за месяц снизился на 16%
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на первичном рынке в октябре 2023 года ...05.10.2023 В Екатеринбурге спрос на вторичное жилье за год вырос на 31%
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость объектов на вторичном рынке жилья в III квартале 2023 ...27.06.2023 Челябинск стал лидером рейтинга по годовому росту средней цены на вторичное жилье
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке по итогам первых трех недель июня ...