В Екатеринбурге спрос на вторичное жилье за месяц снизился на 10%

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость жилья на вторичном рынке в октябре 2023 года составила 5,4 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 2%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



В свою очередь, спрос на жилье на «вторичке» в уральской столице за месяц снизился на 10%, а предложение — на 4%.



Согласно данным сервиса, спрос на такие объекты в октябре сократился во всех городах, участвовавших в исследовании. Сильнее всего — в Симферополе (минус 24%), Севастополе (минус 16%) и Саратове (минус 14%).



По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, значительное число сделок на вторичном рынке жилья в стране осуществляется с привлечением кредитных средств, поэтому спрос на такую недвижимость во многом зависит от условий по ипотеке.



«С ростом ключевой ставки ЦБ РФ выполнять условия по ипотеке становится труднее, поэтому спрос на жилье снижается и, вероятно, такая тенденция будет актуальна и в будущем», — отмечает он.