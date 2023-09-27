УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:42

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 23,9%

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-сентябре 2023 года составил 286,2 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 23,9%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.09.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-августе вырос на 25%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...

01.09.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июле вырос на 23,6%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...

07.08.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июне вырос на 23%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...

07.07.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-мае вырос на 17,8%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...

08.11.2022 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (185)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18