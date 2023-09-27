Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-сентябре увеличились на 2,7%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. В январе-сентябре перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 143,1 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 858,7 млн пасс. км (плюс 6,5% к уровню января-сентября 2022 года).

Материалы по теме

Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-августе увеличились на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В январе-августе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 3,4% ...

Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-июле увеличились на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 4,2% по ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-мае увеличились на 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В январе-мае перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,5% по ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе увеличились на 5%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5% по ...

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-сентябре увеличились на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В январе-сентябре 2022 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...