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Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-сентябре увеличились на 2,7%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. В январе-сентябре перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 143,1 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 858,7 млн пасс. км (плюс 6,5% к уровню января-сентября 2022 года).
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