УБРиР повысил доходность сберегательных вкладов до 15% годовых

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктов. В зависимости от вклада, доходность увеличится от 0,75 п. п. до 2,5 п. п. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов рассказал, что теперь новая линейка позволяет выбрать продукт под любой запрос — с разными сроками и вариантами начисления процентов.



Так, с 8 ноября по вкладам «Доход на максимум» (для тех, кто не имеет вкладов в банке) и «Правильный выбор» максимальная ставка при открытии продукта на три года и подключении опции «Больше плюсов» достигает 15% годовых. А с 9 ноября УБРиР повысит ставки по комплексному сберегательному продукту «Вклад в будущее». При одновременном заключении договора страхования жизни максимальная ставка составит 15,5% годовых при сроке 90 дней.



Все сберегательные продукты можно открыть в приложении, а при его отсутствии — оформить бесплатную карту, тогда мобильный банк подключится автоматически.