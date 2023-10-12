УБРиР повысил доходность сберегательных вкладов до 15% годовых

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает доходность по всей ...25.09.2023 УБРиР повышает ставки по вкладам до 13% годовых
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по вкладам до 13% ...18.08.2023 УБРиР с 18 августа повысил доходность накопительных счетов
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 18 августа поднял ставки на 1-2 п.п. ...04.08.2023 УБРиР повысил ставки по вкладам до 11% годовых
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по вкладам до 11% ...25.10.2022 УБРиР повышает ставки по сберегательным вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил доходность по накопительным ...