Инвестпрограмма ЕВРАЗа стала призером конкурса среди социально ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности»

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. По итогам XVI ежегодного всероссийского конкурса среди социально ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности» программа социальных инвестиций ЕВРАЗа «Для лучшего будущего» заняла второе место в номинации «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Директор ЕВРАЗа по связям с органами государственной власти и благотворительности Мария Дронова сообщила, что возможности для обучения, профессионального развития, личного роста и творческой самореализации для людей разных возрастов в каждом населенном пункте регионов присутствия — цель программы социальных инвестиций компании.



Так, в рамках инвестиционной программы, реализующейся с 2007 года, действует направление «ЕВРАЗ — городу», где предприятие помогает в благоустройстве общественных пространств и модернизации социальных инфраструктур. Направление «ЕВРАЗ — детям» объединяет проекты в сфере образования, профориентации, оказывает поддержку юным талантам, а «ЕВРАЗ — спорту» поддерживает развитие массового и командного спорта.



Организаторы конкурса — ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» вместе с партнерами, среди которых Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), — отмечают, что при оценке заявок эксперты уделяли первостепенное внимание связи социальных проектов и программ с общей бизнес-стратегией компании, вкладу в устойчивое развитие бизнеса и территорий присутствия, обеспечению долгосрочных позитивных эффектов. Кроме того, учитывались наличие единых стандартов формирования социальных программ и механизмов их реализации, качество организации работы и управления деятельностью, вклад в достижение Целей Устойчивого Развития (ЦУР) ООН, отвечающих задачам национальных проектов России.