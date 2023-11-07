Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 111,5 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. По состоянию на 16 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...13.10.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 110,4 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. По состоянию на 9 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...06.10.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 110 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. По состоянию на 2 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...04.08.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,8 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 31 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 813 ...04.08.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,8 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. По состоянию на 31 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...