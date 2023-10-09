УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:21

На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце сентября 2023 года составила 5 тыс. 700,2 руб. С начала года этот показатель вырос на 2,1%, сообщает Свердловскстат.

Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.10.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...

05.09.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 12%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...

04.08.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 8%

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ...

04.08.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 8%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...

11.05.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 3%

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии
Архив новостей
Ноябрь 2023 (100)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18