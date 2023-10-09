На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 2,1%

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце сентября 2023 года составила 5 тыс. 700,2 руб. С начала года этот показатель вырос на 2,1%, сообщает Свердловскстат.



Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.