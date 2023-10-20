На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидается похолодание

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УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...