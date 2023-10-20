На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...25.09.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...10.08.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается ночное похолодание
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается ночное похолодание. Об этом сообщается ...06.04.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...28.12.2022 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...