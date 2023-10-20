УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:22

На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 4 и 5 ноября ожидается температура воздуха от -4 до +3 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -9 градусов.

Кроме того, в регионе в эти дни ожидается гололедица на дорогах.

Отметим, что региональное ГУ МЧС объявило на 4 ноября предупреждение о порывах ветра до 15 м/с и гололедице на дорогах.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.10.2023 На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...

25.09.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...

10.08.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается ночное похолодание

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается ночное похолодание. Об этом сообщается ...

06.04.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...

28.12.2022 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии
Архив новостей
Ноябрь 2023 (100)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18