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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно включил в региональную программу социальной газификации более 7 тыс. домов

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно включил более 7 тыс. домов в региональную программу бесплатной газификации. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что с учетом роста интереса жителей к вопросу бесплатного подведения газовой сети до границ земельного участка в план газификации были включены новые объекты, которые большей частью расположены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, Белоярском, а также Березовском, Бисертском, Ирбитском муниципальных образованиях и Нижнесергинском районе.

По программе уже газифицированы дома более 40 тыс. жителей Среднего Урала, а в общей сложности будет охвачено порядка 101 тыс. домовладений.

Напомним, что для удобства жителей по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева была создана интерактивная карта по технологическому присоединению к сетям Свердловской области, которая размещена на региональном портале.
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