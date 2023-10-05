Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно включил в региональную программу социальной газификации более 7 тыс. домов

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Свердловская область заняла второе место среди регионов по реализации программы ...02.06.2023 План социальной газификации Свердловской области дополнен еще 2 тыс. домов
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области более чем на 2 тыс. домов расширен план социальной газификации. ...10.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев внес в план-график догазификации дополнительно 4,5 тыс. домохозяйств региона
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об обновлении плана ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...06.06.2022 В план-график газификации Свердловской области внесли еще 20 тыс. домов
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. В план-график газификации Свердловской области до 2030 года внесли еще 20 тыс. домов. ...