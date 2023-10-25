ГИБДД перекрыла движение для всех видов транспорта на автотрассе Ивдель — ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для ...11.12.2017 ГИБДД ограничила движение маршрутного транспорта на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ограничило движение маршрутного ...04.05.2017 ГИБДД перекрыла движение на трассе Екатеринбург — Курган
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. На 76 км федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган остановлено движение ...23.06.2014 ГИБДД временно закрыла автобусное движение по трассе «Ивдель — Ханты-Мансийск»
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2014. УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области временно приостановило движение автобусов ...03.03.2014 В Петербурге после обрушения на дорожной развязке перекрыли движение по М-10
Сотрудники ГИБДД перекрыли дорожное движение по трассе М-10 в Санкт-Петербурге в сторону Москвы из-за обрушения, ...