ГИБДД перекрыла движение для всех видов транспорта на автотрассе Ивдель — ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по трассе Ивдель — ХМАО из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.



Ограничение предусмотрено для всех видов транспорта из-за зимней скользкости на дороге. В ГИБДД отмечают, что движение будет запущено после приведения дорожного полотна в соответствие требованиям дорожной безопасности.