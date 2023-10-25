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Вчера, 12:42

ГИБДД перекрыла движение для всех видов транспорта на автотрассе Ивдель — ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по трассе Ивдель — ХМАО из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

Ограничение предусмотрено для всех видов транспорта из-за зимней скользкости на дороге. В ГИБДД отмечают, что движение будет запущено после приведения дорожного полотна в соответствие требованиям дорожной безопасности.
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