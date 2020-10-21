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Вчера, 10:01

ММК расширяет применение технологий виртуальной реальности в обучении персонала

УрБК, Магнитогорск, 03.11.2023. Магнитогорский металлургический комбинат запустил комплекс по выполнению опасных технологических операций с применением технологий виртуальной реальности (VR-тренажеры). Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Программные комплексы разработаны для центральной электростанции (ЦЭС), электросталеплавильного (ЭСПЦ), кислородно-конверторного (ККЦ) и коксового цехов (КЦ) комбината. В цифровом формате полностью воссозданы интерьер и акустический шум в четырех производственных объектах предприятия, а также смоделированы возможные аварийные ситуации, а для создания эффекта полного погружения было произведено лазерное сканирование помещений цехов, в том числе оборудования.

Так, работники ЦЭС на VR-тренажере смогут отработать алгоритм действий, например, при разрыве газопровода доменного газа.

Второй симулятор направлен на отработку операций в КЦ при выдаче кокса на пути тушильного вагона и электровоза. Третий — имитирует в ЭСПЦ утечку жидкого металла из печи, а четвертый тренажер имитирует на машине непрерывного литья заготовок в ККЦ прорыв корочки слитка под кристаллизатором.

Новые тренажеры, которые разработаны с учетом разного восприятия людьми виртуальной реальности, находятся на базе учебного центра «Школа безопасности» ПАО «ММК» и работают в двух режимах — обучение и сдача экзамена. В первом случае при выполнении опасных технологических ситуаций в виртуальной реальности работники цехов видят подсказки, во втором — действуют на основе инструкций по локализации и ликвидации последствий аварии, утвержденных на производстве.
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