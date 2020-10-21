ММК расширяет применение технологий виртуальной реальности в обучении персонала

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2020. На Магнитогорском металлургическом комбинате установили тренажер для обучения ...15.01.2020 На уральских предприятиях ЕВРАЗа повышают промышленную безопасность с помощью виртуальной реальности
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. На уральских предприятиях ЕВРАЗа активно внедряются новые методы обучения сотрудников ...28.03.2017 В Екатеринбурге в шестой раз пройдет Уральская интернет-неделя
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2017. Завтра, 29 марта, в Екатеринбурге состоится открытие Уральской интернет-недели. В этом ...13.10.2014 Разработан шлем виртуальной реальности для смартфонов
Компания Carl Zeiss AG разработала шлем виртуальной реальности VR One, в котором экран заменяется смартфоном, сообщает ...27.03.2009 Работники ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» получили высшее образование в Московском институте стали и сплавов
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2009. 24 работника ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (ОАО «НТМК», входит в ...