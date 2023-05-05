Объем потребительского кредитования на Среднем Урале за месяц снизился на 9%

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В сентябре 2023 года банки выдали жителям Свердловской области ипотечные кредиты на ...05.05.2023 За март жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 18,3 млрд рублей
За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,3 млрд руб. Оба показателя ...05.05.2023 За март жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 18,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на ...08.02.2022 Объем выданных кредитов населению в РФ в январе 2022 года вырос на 22,7%
УрБК, Москва, 08.02.2022. В январе 2022 года банки выдали населению 0,9 трлн руб. кредитов, что стало очередным ...02.02.2022 Число выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в прошлом году выросло на 12%
УрБК, Челябинск, 02.02.2022. На Южном Урале в 2021 году выдали почти 60 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму ...