Объем потребительского кредитования на Среднем Урале за месяц снизился на 9%

В сентябре 2023 года банки выдали жителям Свердловской области ипотечные кредиты на сумму 33 млрд руб. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на 19% и стал рекордным за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Объем оформленных на новостройки ипотечных сделок в регионе составил 18,7 млрд руб. Это почти на треть превышает результат августа текущего года. При этом большую часть прироста обеспечили льготные кредиты.



В свою очередь, объем ипотеки, выданной на приобретение жилья на вторичном рынке, увеличился на 5%, до 14,3 млрд руб.



Объемы потребительского кредитования в регионе, напротив, снизились — до 57 млрд руб. По сравнению с августом этот показатель сократился на 9%. По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Сергея Горбунова, замедление потребкредитования объясняется повышением ставок вслед за ключевой и ужесточением макропруденциальных требований.



Помимо этого, объем депозитов свердловчан впервые за всю историю наблюдений превысил 1 трлн руб.