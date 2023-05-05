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Сегодня, 18:01

Объем потребительского кредитования на Среднем Урале за месяц снизился на 9%

В сентябре 2023 года банки выдали жителям Свердловской области ипотечные кредиты на сумму 33 млрд руб. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на 19% и стал рекордным за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Объем оформленных на новостройки ипотечных сделок в регионе составил 18,7 млрд руб. Это почти на треть превышает результат августа текущего года. При этом большую часть прироста обеспечили льготные кредиты.

В свою очередь, объем ипотеки, выданной на приобретение жилья на вторичном рынке, увеличился на 5%, до 14,3 млрд руб.

Объемы потребительского кредитования в регионе, напротив, снизились — до 57 млрд руб. По сравнению с августом этот показатель сократился на 9%. По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Сергея Горбунова, замедление потребкредитования объясняется повышением ставок вслед за ключевой и ужесточением макропруденциальных требований.

Помимо этого, объем депозитов свердловчан впервые за всю историю наблюдений превысил 1 трлн руб.
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