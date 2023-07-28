Объем потребительского кредитования на Среднем Урале за месяц снизился на 9%

УрБК, Москва, 28.07.2023. Российские банки в июне выдали гражданам ипотечные кредиты на сумму 626,7 млрд руб. По ...05.05.2023 За март жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 18,3 млрд рублей
За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,3 млрд руб. Оба показателя ...05.05.2023 За март жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 18,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на ...15.02.2023 Российские банки в декабре выдали ипотечные кредиты на 696,9 млрд рублей
УрБК, Москва, 15.02.2023. Российские банки в декабре 2022 года выдали 176,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на ...02.02.2022 Число выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в прошлом году выросло на 12%
УрБК, Челябинск, 02.02.2022. На Южном Урале в 2021 году выдали почти 60 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму ...