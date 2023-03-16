В РФ за год удалось расселить примерно 37 тыс. кв. метров жилфонда благодаря проектам КРТ

УрБК, Москва, 02.11.2023. В России за год порядка 2,2 тыс. человек смогли улучшить свои жилищные условия при помощи проектов комплексного развития территорий (КРТ). Также было расселено порядка 37 тыс. кв. м. жилищного фонда.



Как заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, проекты КРТ позволяют решить проблему расселения граждан из ветхих домов в регионах.



«С 2021 года в регионах России было заключено 356 договоров о комплексном развитии территорий, а в бюджеты различных уровней поступило более 14 млрд руб. В настоящее время активно реализуется 419 территорий площадью свыше 11 тыс. га, общий градостроительный потенциал которых составляет более 78 млн кв. м.», — отметил М. Хуснуллин.



По словам главы министерства строительства Ирека Файзуллина, в регионах планируется ввести порядка 3,5 млн кв. м. жилья. Уже сейчас введено около 500 тыс. кв. м. недвижимости и регулируется процесс работы КРТ в новых областях. Так, финансовую поддержку в размере 1,2 млрд руб. для реализации получат 12 проектов комплексного развития различных территорий страны.