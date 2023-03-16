УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:06

В РФ за год удалось расселить примерно 37 тыс. кв. метров жилфонда благодаря проектам КРТ

УрБК, Москва, 02.11.2023. В России за год порядка 2,2 тыс. человек смогли улучшить свои жилищные условия при помощи проектов комплексного развития территорий (КРТ). Также было расселено порядка 37 тыс. кв. м. жилищного фонда.

Как заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, проекты КРТ позволяют решить проблему расселения граждан из ветхих домов в регионах.

«С 2021 года в регионах России было заключено 356 договоров о комплексном развитии территорий, а в бюджеты различных уровней поступило более 14 млрд руб. В настоящее время активно реализуется 419 территорий площадью свыше 11 тыс. га, общий градостроительный потенциал которых составляет более 78 млн кв. м.», — отметил М. Хуснуллин.

По словам главы министерства строительства Ирека Файзуллина, в регионах планируется ввести порядка 3,5 млн кв. м. жилья. Уже сейчас введено около 500 тыс. кв. м. недвижимости и регулируется процесс работы КРТ в новых областях. Так, финансовую поддержку в размере 1,2 млрд руб. для реализации получат 12 проектов комплексного развития различных территорий страны.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.03.2023 Администрация Екатеринбурга объявила новую площадку под комплексное развитие территорий

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Администрация Екатеринбурга назвала новую площадку, попавшую в программу комплексного ...

23.01.2023 В администрации Екатеринбурга назвали новые участки для комплексного развития территорий

В 2023 году в проект комплексного развития территорий (КРТ) Екатеринбурга войдут участки на улице Летчиков ...

23.01.2023 В администрации Екатеринбурга назвали новые участки для комплексного развития территорий

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В 2023 году в проект комплексного развития территорий (КРТ) Екатеринбурга войдут ...

05.10.2021 В Свердловской области создана рабочая группа по вопросам комплексного развития территорий

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. В Свердловской области создана рабочая группа, которая будет решать вопросы реализации ...

20.02.2021 На Среднем Урале планируют принять региональный закон о комплексном развитии территорий

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. На Среднем Урале планируют в марте 2021 года принять региональный закон о комплексном ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицыВчера, 15:54В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии
Архив новостей
Ноябрь 2023 (66)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18