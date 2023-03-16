В РФ за год удалось расселить примерно 37 тыс. кв. метров жилфонда благодаря проектам КРТ

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Администрация Екатеринбурга назвала новую площадку, попавшую в программу комплексного ...23.01.2023 В администрации Екатеринбурга назвали новые участки для комплексного развития территорий
В 2023 году в проект комплексного развития территорий (КРТ) Екатеринбурга войдут участки на улице Летчиков ...23.01.2023 В администрации Екатеринбурга назвали новые участки для комплексного развития территорий
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В 2023 году в проект комплексного развития территорий (КРТ) Екатеринбурга войдут ...05.10.2021 В Свердловской области создана рабочая группа по вопросам комплексного развития территорий
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. В Свердловской области создана рабочая группа, которая будет решать вопросы реализации ...20.02.2021 На Среднем Урале планируют принять региональный закон о комплексном развитии территорий
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. На Среднем Урале планируют в марте 2021 года принять региональный закон о комплексном ...