Два человека пострадало на стройплощадке ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге в результате взрыва при газосварочных работах

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2020. В результате ЧП на заводе компании «ФОРЭС» в Асбесте пострадали двое рабочих. Об этом ...13.02.2020 Возбуждено уголовное дело по факту травмирования работников завода «Русский хром 1915» в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования работников АО «Русский хром 1915» в ...29.11.2018 Следователи проводят проверку из-за получения ожогов двумя жителями Екатеринбурга в результате коммунальной аварии
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. В Екатеринбурге сотрудники Следственного управления СК России по Свердловской области ...09.06.2018 Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере в Кушве
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания воспитанников загородного ...18.04.2017 Пожаром в ОКБ № 1 в Екатеринбурге заинтересовались следователи
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2017. В Екатеринбурге органы Следственного комитета приступили к проведению доследственной ...