Два человека пострадало на стройплощадке ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге в результате взрыва при газосварочных работах

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. На стройке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга двое рабочих пострадали в ходе выполнения газосварочных работ. Пострадавшие в состоянии средней тяжести с различными травмами госпитализированы в ЦГБ № 23. Предварительный диагноз у обоих — ожоги верхних дыхательных путей, переломы нижних конечностей. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.



На место происшествия уже выехали специалисты регионального Следственного управления Следственного комитета России.



«На месте происшествия следователи СК осуществляют осмотр, опрашивают очевидцев, истребуют необходимую документацию, регламентирующую соблюдение правил техники безопасности на данном строительном объекте. Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим, будут проведены соответствующие экспертизы. По итогам проверки следователь СК примет процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.



Отметим, что инцидент произошел на площадке ЖК «Нагорный», который строит компания «УГМК-Застройщик».