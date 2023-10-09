ЦБ выразил озабоченность ростом разрыва цен на первичное и вторичное жилье до 42%

Банк России озабочен дисбалансом цен на рынке жилой недвижимости РФ. По данным регулятора, на 1 октября разрыв между ...09.10.2023 В Банке России предупредили об ухудшении стандартов кредитования при выдаче ипотеки
Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила об ухудшении стандартов кредитования ...09.10.2023 В Банке России предупредили об ухудшении стандартов кредитования при выдаче ипотеки
УрБК, Москва, 09.10.2023. Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила об ...25.05.2023 В Екатеринбурге жилье на первичном рынке на 8% дороже «вторички»
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...03.02.2021 ЦБ: Льготная ипотека теряет свой социально направленный характер
УрБК, Москва, 03.02.2021. Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью РИА ...