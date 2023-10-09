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Вчера, 14:57

ЦБ выразил озабоченность ростом разрыва цен на первичное и вторичное жилье до 42%

УрБК, Москва, 01.11.2023. Банк России озабочен дисбалансом цен на рынке жилой недвижимости РФ. По данным регулятора, на 1 октября разрыв между стоимостью «первички» и «вторички» составлял 42%, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в ходе XVII Московского форума лидеров рынка недвижимости.

«На 1 октября средний уровень цен на первичном рынке сложился на 42% выше, чем «на вторичке», мы наблюдаем, что со временем этот разрыв не снижается, только он увеличивается. Если до введения льготных ипотечных программ он составлял где-то 10%, то в последние годы он повышается», — цитирует Елизавету Данилову «Прайм».

Представитель ЦБ считает, что доступность жилья в России с точки зрения размера жилплощади в последние годы не росла. По ее мнению, увеличение цен уравновесило низкие ипотечные ставки.
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