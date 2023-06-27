Российские авиакомпании с начала года обслужили более 89 млн пассажиров

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Авиакомпании РФ в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 4,5%

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УрБК, Москва, 29.05.2014. Российские авиакомпании готовы перевезти в Крым и обратно за этот летний сезон более 2 млн ...