Российские авиакомпании с начала года обслужили более 89 млн пассажиров

УрБК, Москва, 27.06.2023. Российские авиакомпании за пять месяцев 2023 года обслужили почти 37,5 млн пассажиров. Из них ...20.04.2023 Авиакомпании РФ в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 4,5%
УрБК, Москва, 20.04.2023. В России авиакомпании за I квартал текущего года перевезли около 20 млн 700 тыс. пассажиров. ...04.02.2022 В 2021 году пассажиропоток российских аэропортов вырос на 58%
УрБК, Москва, 04.02.2022. За 2021 год российские аэропорты обслужили 204,77 млн пассажиров, что на 58% превосходит ...29.03.2017 Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2017. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на ...29.05.2014 Российские авиакомпании готовы увеличить перевозки в Крым в четыре раза
УрБК, Москва, 29.05.2014. Российские авиакомпании готовы перевезти в Крым и обратно за этот летний сезон более 2 млн ...