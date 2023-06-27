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Вчера, 14:01

Российские авиакомпании с начала года обслужили более 89 млн пассажиров

УрБК, Москва, 01.11.2023. Российские авиакомпании с начала года обслужили 89 млн 353 тыс. пассажиров. Об этом рассказал журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

По его словам, эти данные актуальны на 29 октября. По его прогнозам, в ноябре авиакомпании должны перевезти еще 6,5-7 млн пассажиров, передает «Прайм».

Напомним, что на этой неделе аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание. Из Екатеринбурга будут выполняться полеты по 77 направлениям: по 50 внутренним и 27 международным.
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