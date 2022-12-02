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Расходы бюджета Екатеринбурга в 2024 году могут составить 72 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Доходная часть бюджета столицы Урала в 2024 году может составить 70 млрд руб., расходная — 72 млрд руб. Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков на брифинге по согласованию бюджета города на будущий год.

«Бюджет 2024 года на 60% будет социальным с фондом развития инвестиций, которые позволят создать уникальный образ города Екатеринбурга для комфортного проживания жителей. Строятся инфраструктурные объекты: спортивные комплексы, дорожные развязки, трамвайные линии. Планируется развитие федеральных и региональных транспортных проектов и проекта капитального ремонта школ», — подчеркнул А. Корюков и отметил, что для работников 730 социальных учреждений планируется индексация заработной платы.

По его словам, в следующем году городской бюджет может прирасти за счет целевых средств из бюджетов федерального и областного уровней.

Также он напомнил, что в этом году началось масштабное обновление подвижного состава автобусов — в общей сложности автопарк увеличится на 95 единиц. Летом троллейбусный автопарк пополнился машинами белорусского производства. Кроме того, в будущем в парке общественного транспорта Екатеринбурга может появиться 80 новых трамваев.
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