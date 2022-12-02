Расходы бюджета Екатеринбурга в 2024 году могут составить 72 млрд рублей

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Гордума рассмотрит бюджет Екатеринбурга в первом чтении 6 декабря

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Бюджет Екатеринбурга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов будет рассмотрен ...

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УрБК, Екатеринбург, 23.07.2021. Бюджет Екатеринбурга в январе-июне 2021 года получил 12 млрд руб. собственных доходов. ...

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Начальник финансово-бюджетного управления г. Екатеринбурга Андрей Корюков: Дефицит собственных средств бюджета Екатеринбурга предполагается перекрывать за счет привлечения кредитных средств

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2009. «В первом квартале 2009 года доходная часть была запланирована в сумме 25,153 млрд. ...