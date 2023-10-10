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Вчера, 09:41

ВВП России за девять месяцев текущего года вырос на 2,8%

УрБК, Москва, 01.11.2023. ВВП России за девять месяцев текущего года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«По результатам девяти месяцев увеличение ВВП составило 2,8%. Это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель роста был почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении», — цитирует «Интерфакс» слова Михаила Мишустина.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году с 1,5% до 2,2%.
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