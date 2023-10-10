ВВП России за девять месяцев текущего года вырос на 2,8%

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МЭР: ВВП России сократился на 4,3%

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С начала 2010 года положительное сальдо внешней торговли России увеличилось на 34,8%

УрБК, Москва, 02.11.2010. Положительное сальдо внешней торговли России в январе — сентябре 2010 года увеличилось на ...