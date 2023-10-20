Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 22 коп,, евро — на 68 коп.

УрБК, Москва, 01.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 1 руб. 22 коп., до 92,02 руб., евро — на 68 коп., до 97,93 руб.