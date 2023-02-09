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Вчера, 14:22

Спрос на льготную ипотеку в России за месяц упал на 10%

УрБК, Москва, 31.10.2023. Спрос на льготную ипотеку в России за месяц упал на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на крупные банки.

Эксперты связывают такую динамику с повышением минимального взноса по льготной ипотеке с 15% до 20%, ростом средних ставок по продукту и ужесточением правил выдачи кредитов рискованным заемщикам.

Кроме этого, на ситуацию оказала влияние монетарная политика ЦБ РФ, который за период с июня по октябрь поднял ключевую ставку с 7,5% до 15%.
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