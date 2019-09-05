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Вчера, 13:43

Число заявок на регистрацию товарных знаков в РФ за год выросло на 25%

УрБК, Москва, 31.10.2023. С начала года в России подали свыше 100 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков. Это на 10 тыс. заявок больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Роспатента по национальной процедуре.

«В целом по итогам девяти месяцев текущего года подано рекордное количество заявок на регистрацию товарных знаков от резидентов и нерезидентов, что на 25% превышает аналогичный показатель 2022 года. Рост числа заявок на регистрацию товарного знака мы связываем с ростом деловой активности. Сегодня бизнес стремится завоевывать новые рынки, работать не только у себя в регионе, но и по всей стране», — заявили в Роспатенте.

Чаще всего товарные знаки регистрируют компании из следующих отраслей: одежда и обувь, парфюмерия и косметика, бытовая химия, фармацевтика, программное обеспечение, кондитерские и хлебобулочные изделия, мука и зерновые.

Заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников уточнил, что процедура оформления товарного знака предназначена для того, чтобы владелец бизнеса мог защитить свою интеллектуальную собственность и не допустить недобросовестной конкуренции.
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