Число заявок на регистрацию товарных знаков в РФ за год выросло на 25%

УрБК, Челябинск, 05.09.2019. Челябинская транспортная прокуратура изъяла в одной из торговых точек аэропорта города ...14.06.2016 За год число подозрительных кредитных заявок на Урале выросло на 76%
В I квартале 2016 года количество зарегистрированных на территории УрФО подозрительных заявок на кредиты выросло на 76% ...14.06.2016 За год число подозрительных кредитных заявок на Урале выросло на 76%
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2016. В I квартале 2016 года количество зарегистрированных на территории УрФО подозрительных ...28.03.2016 С ТРЦ «Глобус» требуют взыскать 1 млн рублей за незаконное использование товарного знака
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2016. Немецкая компания «ГЛОБУС Холдинг ГмбХ & Ко.КГ» подала иск в арбитражный суд ...27.01.2010 Свердловская область вошла в число регионов — лидеров по числу заявок на регистрацию доменов в зоне .рф
УрБК, Москва, 27.01.2010. Для регистрации в доменной зоне .рф, заявку России на создание которой ICANN удовлетворила на ...