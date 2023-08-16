Более 60% соискателей Среднего Урала хотят найти новую работу в кратчайшие сроки

Для 62% опрошенных соискателей из Свердловской области критично важно найти работу в минимальные сроки. Об этом ...16.08.2023 Для 62% свердловских соискателей критично важно найти работу в минимальные сроки
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Для 62% опрошенных соискателей из Свердловской области критично важно найти работу в ...12.09.2022 В Свердловской области 70% жителей испытывают какие-либо страхи при поиске работы
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области 70% соискателей признались, что испытывают различного рода ...11.01.2022 На Среднем Урале 30,5 тыс. жителей искали новую работу в первые дни 2022 года
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. В Свердловской области в первую декаду 2022 года новую работу искали 30 тыс. 495 ...28.09.2020 Почти 40% свердловских соискателей боятся не найти работу с приемлемым уровнем зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2020. Аналитический отдел портала по поиску работы HeadHunter провел социологический опрос ...