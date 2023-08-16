Более 60% соискателей Среднего Урала хотят найти новую работу в кратчайшие сроки

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. 62% соискателей из Свердловской области хотели бы найти новую работу в самые короткие сроки. Год назад таких было 73%, говорится в исследовании hh.ru.



Больше всего в новой работе сегодня нуждаются соискатели из профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (для 72% эта задача критично важна), а также «Спорт, салоны красоты» и «Информационные технологии» (по 71%).



В то же время 32% опрошенных соискателей сказали, что трудоустройство на новое место работы в кратчайшие сроки для них вовсе не является приоритетной задачей. Годом ранее таких было 25%.



Самую меньшую заинтересованность в срочном поиске новой работы продемонстрировали соискатели из сфер «Производство, сервисное обслуживание» (38% не критично найти новую работу в данный момент), «Строительство, недвижимость» и «Автомобильный бизнес» (по 36%).