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Вчера, 11:41

Более 60% соискателей Среднего Урала хотят найти новую работу в кратчайшие сроки

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. 62% соискателей из Свердловской области хотели бы найти новую работу в самые короткие сроки. Год назад таких было 73%, говорится в исследовании hh.ru.

Больше всего в новой работе сегодня нуждаются соискатели из профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (для 72% эта задача критично важна), а также «Спорт, салоны красоты» и «Информационные технологии» (по 71%).

В то же время 32% опрошенных соискателей сказали, что трудоустройство на новое место работы в кратчайшие сроки для них вовсе не является приоритетной задачей. Годом ранее таких было 25%.

Самую меньшую заинтересованность в срочном поиске новой работы продемонстрировали соискатели из сфер «Производство, сервисное обслуживание» (38% не критично найти новую работу в данный момент), «Строительство, недвижимость» и «Автомобильный бизнес» (по 36%).
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