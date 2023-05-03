ЦБ: Число россиян с кредитами достигло 47 млн человек

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Заемы в банках и МФО имеют 46 млн россиян

УрБК, Москва, 03.05.2023. Число заемщиков банков и микрофинансовых организаций (МФО) выросло до 46 млн человек. Об этом ...

Число россиян с кредитами и займами выросло до 42 млн человек

Свыше 42 млн граждан РФ имеют кредиты и займы, из них 5,5 млн человек являются клиентами микрофинансовых организаций. ...

Число россиян с кредитами и займами выросло до 42 млн человек

УрБК, Москва, 31.08.2020. Свыше 42 млн граждан РФ имеют кредиты и займы, из них 5,5 млн человек являются клиентами ...

Кредитные карты стали самым популярным кредитным продуктом у россиян

УрБК, Москва, 03.04.2017. Население страны менее охотно берет взаймы наличные деньги, предпочитая кредитные карты. Об ...

НБКИ: в I квартале количество заемщиков с несколькими кредитами выросло на 10%

УрБК, Москва, 20.05.2013. По итогам I квартала текущего года количество заемщиков-физических лиц, имеющих от двух до ...