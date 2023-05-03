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Вчера, 10:41

ЦБ: Число россиян с кредитами достигло 47 млн человек

УрБК, Москва, 31.10.2023. В I полугодии 2023 года число заемщиков в РФ увеличилось на 2 млн. На 1 июля обязательства перед банками и МФО имели 46,7 млн россиян. Об этом говорится в материалах Банка России.

В частности, 38,9 млн человек имеют банковские кредиты, 4,2 млн — займы в микрофинансовой организации, 3,6 млн — и то и другое.

Аналитики ЦБ отмечают рост числа заемщиков во всех сегментах потребкредитования. Так, число «ипотечников» достигло 10 млн человек. 23 млн граждан имеют кредит наличными, еще 23 млн являются держателями кредитных карт.
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