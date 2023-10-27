Официальный курс доллара США вырос на 3 коп,, евро — на 27 коп.

УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 октября 2023 года. Курс ...19.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 15 коп.
УрБК, Москва, 19.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 октября 2023 года. Курс ...12.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 12.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 октября 2023 года. Курс ...06.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2023 года. Курс ...03.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 70 коп.
УрБК, Москва, 03.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2023 года. Курс ...