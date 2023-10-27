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Вчера, 09:21

Официальный курс доллара США вырос на 3 коп,, евро — на 27 коп.

УрБК, Москва, 31.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 3 коп., до 93,24 руб., евро — на 27 коп., до 98,62 руб.
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