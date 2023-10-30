УБРиР запустил акцию «5 тыс. рублей на развитие бизнеса» для новых клиентов

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 1 октября новый кешбэк, ...15.06.2023 УБРиР запустил новую акцию «Свои в плюсе»
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил реферальную программу для ...22.11.2022 УБРиР предложил корпоративным клиентам кешбэк 5% за доставку еды и оплату в ресторанах
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил предновогоднюю акцию для ...12.09.2022 УБРиР запустил специальную акцию для предпринимателей в честь своего 32-летия
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 32-летия запустил ...08.09.2022 УБРиР запустил новую акцию для предпринимателей «Нам 32!»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего очередного дня рождения ...