УБРиР запустил акцию «5 тыс. рублей на развитие бизнеса» для новых клиентов

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию «5 тыс. рублей на развитие бизнеса». Принять в ней участие смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не менее полугода назад и не имеющие расчетных счетов в банке, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



Таким образом банк решил поддержать не только новые компании, пришедшие на рынок недавно, но и бизнес с опытом работы, вне зависимости от его размера. Такая поддержка будет особенно интересна и значима для небольших организаций. Чтобы получить ее, компании нужно открыть расчетный счет в УБРиР в рамках пакетов услуг «Бизнес-Класс» или «Премиум-Класс» и оплатить подключенный пакет в день открытия счета. Выплата бонуса в размере 5 тыс. руб. поступит в следующем месяце.



Предложение действует по 31 декабря 2023 года во всех городах присутствия УБРиР.