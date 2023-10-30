Спрос на водителей на Среднем Урале за год вырос в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Во II квартале 2023 года в Свердловской области было открыто на 120% больше вакансий в ...

В Свердловской области за три года удвоился спрос на работников дорожного строительства

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. По итогам января-июля 2023 года строительные компании Свердловской области открыли 16 ...

Число вакансий в строительных компаниях Свердловской области выросло на треть

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. За июль 2023 года в Свердловской области появилось 48 тыс. 518 новых вакансий. Это на ...

В Свердловской области за июль появилось 48,5 тыс. новых вакансий

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. С начала ноября в Свердловской области было открыто 260 вакансий для дворников. Это на ...

Количество вакансий для дворников в Свердловской области за год выросло на 162%

Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...