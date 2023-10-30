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30.10.2023

Спрос на водителей на Среднем Урале за год вырос в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Свердловской области в январе-октябре 2023 года было размещено почти 14 тыс. вакансий для водителей. Это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru

За 10 месяцев 2023 года в России было размещено порядка 400 тыс. вакансий для автомобилистов (плюс 53%). Из них более 42 тыс. вакансий — в Москве (плюс 33%), свыше 38 тыс. — в Московской области, около 22 тыс. — в Санкт-Петербурге

Ранее аналитики Центробанка рассказали, что дефицит кадров в России продолжает усиливаться.
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