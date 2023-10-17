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Число безработных на Среднем Урале за два дня увеличилось почти на 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. По состоянию на 27 октября на Среднем Урале официально зарегистрировано 12 тыс. 839 безработных. За последние два дня число не имеющих работу свердловчан выросло почти на 100 человек, сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,25.
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