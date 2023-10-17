Число безработных на Среднем Урале за два дня увеличилось почти на 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. По состоянию на 17 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...13.10.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 136 человек
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. По состоянию на 13 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...12.10.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. По состоянию на 12 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...31.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 57 человек
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. По состоянию на 31 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 782 ...03.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. По состоянию на 3 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 566 ...