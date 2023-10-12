УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:20

Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 41,09 коп., до 93,56 руб., евро — на 8,33 коп., до 98,73 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 12.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 октября 2023 года. Курс ...

06.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 81 коп., евро — на 1,2 руб.

УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2023 года. Курс ...

06.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2023 года. Курс ...

05.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 24 коп.

УрБК, Москва, 05.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2023 года. Курс ...

04.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 04.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2023 года. Курс ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы29.09.2023Фото в объективе29.09.2023Туристические тропы28.09.2023Покупка однокомнатной квартиры во Владимире: комфорт и экономия05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов
Архив новостей
Октябрь 2023 (668)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18