Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 41,09 коп., до 93,56 руб., евро — на 8,33 коп., до 98,73 руб.