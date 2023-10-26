В Свердловской области в ближайшую неделю температура воздуха будет на 4 градуса ниже нормы

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...21.08.2023 На Среднем Урале в ближайшую неделю резко похолодает
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Свердловскую область в ближайшую неделю ожидает похолодание. Об этом сообщается на ...24.04.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...13.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...15.02.2021 Синоптики прогнозируют на Среднем Урале морозы в течение недели
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Свердловской области в течение всей недели ожидается аномально холодная погода с ...