В Свердловской области в ближайшую неделю температура воздуха будет на 4 градуса ниже нормы

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В ближайшую неделю на территории Свердловской области температура воздуха будет на 4 градуса ниже нормы. При этом в первых числах ноября начнется оттепель сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



В ближайшие дни осадков на Среднем Урале не ожидается, однако уже в первые дни следующей недели циклон принесет снег. С приходом оттепели количество осадков в регионе увеличится, но снег при этом будет таять.