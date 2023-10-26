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26.10.2023

В Свердловской области в ближайшую неделю температура воздуха будет на 4 градуса ниже нормы

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В ближайшую неделю на территории Свердловской области температура воздуха будет на 4 градуса ниже нормы. При этом в первых числах ноября начнется оттепель сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ближайшие дни осадков на Среднем Урале не ожидается, однако уже в первые дни следующей недели циклон принесет снег. С приходом оттепели количество осадков в регионе увеличится, но снег при этом будет таять.
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