В Краснотурьинске злоумышленник похитил у пенсионерки 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В отдел полиции Алапаевска обратилась местная жительница 1962 года рождения. Она ...14.09.2023 Более 800 тыс. рублей личных накоплений отдала лжесотрудникам «Госуслуг» библиотекарь из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В отдел полиции Верх-Исетского района Екатеринбурга обратилась местная жительница, ...11.08.2023 Жительница Североуральска перевела на счета мошенников 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В Североуральске пенсионерка перечислила телефонным мошенникам 1,4 млн руб. По этому ...13.04.2023 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против лжесотрудника соцслужбы за хищение у пенсионерки более 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже личных накоплений у ...11.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых ...