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26.10.2023

В Краснотурьинске злоумышленник похитил у пенсионерки 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Следователем СО МО МВД России «Краснотурьинский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении неустановленного лица, похитившего у пенсионерки банковские накопления от имени сотрудника Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Жительница Краснотурьинска рассказала полицейским, что под видом дознавателя УВД по Центральному округу ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее банковские накопления находятся в опасности. По его словам, некий гражданин Анохин, предоставив генеральную доверенность от имени женщины, пытается оформить на ее имя кредит.

В течение нескольких дней, боясь потерять деньги, потерпевшая действовала по инструкции звонивших ей «банковских» служащих. Так, сняв все накопления, женщина на такси поехала в Серов, где установила на свой мобильный телефон приложение Mir Pay и в несколько приемов перевела через банкомат на «безопасную» карту 2 млн 431 тыс. руб.
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