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26.10.2023

Власти Свердловской области спрогнозировали рост ВРП в 2024 году на уровне 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Министерство экономического развития Свердловской области, благодаря наращиванию инвестиционной активности, развитию которой содействует губернатор Евгений Куйвашев, прогнозирует в ближайшие три года рост основных экономических показателей региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

По данным ведомства, озвученным 26 октября на правительственном заседании, ожидается ежегодный рост валового регионального продукта (ВРП) в Свердловской области в среднесрочном периоде на 2–3%. По итогам 2023 года индекс промышленного производства — главного драйвера роста на Среднем Урале — ожидается в районе 104,5%, по торговле — 102,5%, областного ВРП — около 103%, заработная плата вырастет на 14% относительно уровня 2022 года.

В 2024 году ВРП выйдет на показатель в 2,8% к уровню 2023 года, в 2025–2026 годах его рост также продолжится в среднем на 102,6–103,1% в год, а увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в 2024–2026 годах приблизится к 107–108% в год.

В числе других факторов экономического роста специалисты министерства называют расширение потребительского спроса и оборота розничной торговли, а также ежегодный рост промышленного производства на уровне в среднем 102,7%, связанный с расширением импортозамещения, внутренней кооперации и ростом уровня локализации производства.
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