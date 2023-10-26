Власти Свердловской области спрогнозировали рост ВРП в 2024 году на уровне 2,8%

УрБК, Москва, 02.08.2022. Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике изменил в сторону улучшения свои ...15.11.2013 Рост экономики Свердловской области в 2014 году прогнозируется на уровне 5%
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2013. Индекс роста экономики Свердловской области по итогам 2013 года составит 103% к уровню ...09.10.2009 К 2010 году финансово-экономический кризис приведет к снижению рождаемости в Свердловской области
Демографическая ситуация в Свердловской области в 2010—2012 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики ...23.09.2009 В 2009 году прибыль организаций Свердловской области по сравнению с показателями предыдущего года снизится почти в два раза
По итогам 2009 года прибыль прибыльных организаций Свердловской области ожидается в сумме 97,1 млрд. рублей, что ...23.09.2009 Министерство экономики и труда Свердловской области: К 2012 году объемы промышленного производства не превысят 80% объемов 2008 года
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2009. В целом за 2009 год темпы роста промышленного производства, по оценке, незначительно ...