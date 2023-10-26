Кадровый дефицит в электронной отрасли России составляет 25%

УрБК, Москва, 21.09.2023. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прогнозирует, что к 2030 году ...

Марат Хуснуллин: К концу десятилетия России потребуется около 400 тыс. новых строителей

В России дефицит кадров в строительной сфере и ЖКХ достиг 260 тыс. человек

УрБК, Москва, 09.03.2023. В России дефицит кадров в строительной сфере и ЖКХ составляет около 260 тыс. человек. Об этом ...