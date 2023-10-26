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26.10.2023

Кадровый дефицит в электронной отрасли России составляет 25%

УрБК, Москва, 26.10.2023. Кадровый дефицит в электронной отрасли России на сегодняшний день составляет 20–25%. Об этом заявила на полях заседания «ТехноКлуба», посвященного вопросам российской электроники, руководитель кадрового комитета Ассоциации разработчиков и производителей электроники Элла Смолевицкая, сообщает «Прайм».

«Кадровый дефицит в электронной отрасли России, столь важной для технологического суверенитета страны, достиг сегодня порядка 20–25%. Причем речь идет не только об инженерах, но и о специалистах среднего звена, например, операторах станков с программным управлением, монтажниках радиоэлектронной аппаратуры», — рассказала эксперт.

Элла Смолевицкая добавила, что есть способы решить эту проблему. Помимо субсидий, выделяемых государством для данной отрасли, необходимо обучать компетентных специалистов. Для этого следует работать с профильными вузами, а также проводить профориентацию для учеников 5-х и 6-х классов.

При этом, помимо изучения теоретической базы, будущим работникам сферы следует предоставлять возможность проходить практику на профильных предприятиях.
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