Кадровый дефицит в электронной отрасли России составляет 25%

УрБК, Москва, 21.09.2023. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прогнозирует, что к 2030 году ...09.03.2023 В России дефицит кадров в строительной сфере и ЖКХ достиг 260 тыс. человек
УрБК, Москва, 09.03.2023. В России дефицит кадров в строительной сфере и ЖКХ составляет около 260 тыс. человек. Об этом ...21.09.2022 В строительной сфере РФ наблюдается дефицит кадров при росте объемов строительства
УрБК, Москва, 21.09.2022. Кадровый центр Минстроя (Роскапстрой) отмечает значительный дефицит сотрудников в ...13.09.2022 Минпромторг РФ подготовил стратегию развития электронной отрасли до 2030 года
УрБК, Москва, 13.09.2022. Минпромторг подготовил проект «Основ государственной политики РФ в области развития ...04.12.2018 В Союзе машиностроителей России предложили усилить ограничения на закупку иностранной электроники
УрБК, Москва, 04.12.2018. В Союзе машиностроителей России предлагают расширить список электронной продукции, на которую ...