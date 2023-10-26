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26.10.2023

В России до 6,59% ускорилась годовая инфляция

УрБК, Москва, 26.10.2023. В России до 6,59% ускорилась годовая инфляция. За период с 17 по 23 октября этот показатель вырос на 0,24%, тогда как в предыдущую неделю эта цифра составила 0,15%, сообщается в отчете, опубликованном Минэкономразвития.

При этом за период с 1 октября инфляция выросла на 0,69%, с начала года — на 5,39%. В сфере продовольственных товаров за последнюю неделю цены выросли на 0,39%, овощи и фрукты подорожали на 1,15%.

В сегменте непродовольственных товаров за неделю инфляция составила 0,05%. Сегмент регулируемых, туристических и бытовых услуг снова начал расти — его показатели составили 0,42%.

Отметим, что, по данным Свердловскстата, с 16 по 23 октября в регионе значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 5,26%, до 172,64 руб. за кг).
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