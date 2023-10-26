На Среднем Урале за неделю снова сильнее всего подорожали свежие помидоры

С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 11,3%, до 116,52 руб. ...21.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...21.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания
С 8 по 15 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для ...21.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. С 8 по 15 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...16.09.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 6 по 13 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,82%, до ...