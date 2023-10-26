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26.10.2023

На Среднем Урале за неделю снова сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. С 16 по 23 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 5,26%, до 172,64 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 2,4%, до 32,22 руб. за кг), крупу гречневую (на 2,15%, до 102,04 руб. за кг), морковь (на 2,02%, до 37,37 руб. за кг), а также на маргарин (на 1,76%, до 256,26 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 7,2%, до 22,8 руб. за кг), белокочанную капусту (на 4,1%, до 26,61 руб. за кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,14%, до 480,43 руб. за кг), а также на яблоки (на 1,44%, до 98,56 руб. за кг).
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