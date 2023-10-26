УрБК, Москва, 26.10.2023. В России до 6,59% ускорилась годовая инфляция. За период с 17 по 23 октября этот показатель ...24.02.2022 Годовая инфляция в России ускорилась до 8,84%
УрБК, Москва, 24.02.2022. В период с 12 по 18 февраля инфляция в России ускорилась до 0,24%. Неделей ранее рост ...14.07.2021 Годовая инфляция в июне ускорилась в 74 российских регионах
Годовая инфляция в июне текущего года ускорилась в 74 регионах РФ. Об этом говорится в исследовании Банка России ...14.07.2021 Годовая инфляция в июне ускорилась в 74 российских регионах
УрБК, Москва, 14.07.2021. Годовая инфляция в июне текущего года ускорилась в 74 регионах РФ. Об этом говорится в ...19.03.2015 За неделю инфляция в России составила 0,2%
С 11 по 16 марта инфляция в России составила 0,2%. Две предыдущие недели потребительские цены также росли на 0,2%. Об ...