При поддержке властей Свердловской области в Арамиле запущен хаб для увеличения выпуска импортозамещающей продукции

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Научно-производственный холдинг «ВМП», специализирующийся на производстве инновационных индустриальных защитных покрытий, при поддержке властей Свердловской области, запустил собственный производственно-логистический хаб в Арамиле. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.По словам заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, новый логистический центр холдинга «ВМП» станет одним из узловых пунктов масштабного, инициированного губернатором Евгением Куйвашевым производственно-логистического проекта «Сухой порт».Президент научно-производственного холдинга «ВМП» Михаил Вахрушев, поблагодарив власти за поддержку, рассказал, что сегодня предприятие работает в рамках эффективного импортозамещения. Одной из последних разработок новой химической лаборатории холдинга стала защитная система для судостроения.Также сотрудники предприятия разрабатывают антикоррозионные материалы для металла и бетона, огнезащитные составы, полимерные покрытия пола, металлические порошки – всего свыше 130 материалов собственной разработки.С 1991 года материалами холдинга защищено порядка 150 млн кв. м поверхностей.