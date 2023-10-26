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26.10.2023

При поддержке властей Свердловской области в Арамиле запущен хаб для увеличения выпуска импортозамещающей продукции

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Научно-производственный холдинг «ВМП», специализирующийся на производстве инновационных индустриальных защитных покрытий, при поддержке властей Свердловской области, запустил собственный производственно-логистический хаб в Арамиле. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

При поддержке властей Свердловской области в Арамиле запущен хаб для увеличения выпуска импортозамещающей продукции
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

По словам заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, новый логистический центр холдинга «ВМП» станет одним из узловых пунктов масштабного, инициированного губернатором Евгением Куйвашевым производственно-логистического проекта «Сухой порт».

Президент научно-производственного холдинга «ВМП» Михаил Вахрушев, поблагодарив власти за поддержку, рассказал, что сегодня предприятие работает в рамках эффективного импортозамещения. Одной из последних разработок новой химической лаборатории холдинга стала защитная система для судостроения.

Также сотрудники предприятия разрабатывают антикоррозионные материалы для металла и бетона, огнезащитные составы, полимерные покрытия пола, металлические порошки – всего свыше 130 материалов собственной разработки.

С 1991 года материалами холдинга защищено порядка 150 млн кв. м поверхностей.
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