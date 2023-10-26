При поддержке властей Свердловской области в Арамиле запущен хаб для увеличения выпуска импортозамещающей продукции

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел сегодня встречу с главой ...26.06.2023 В Свердловской области порядка 600 новых лифтов в многоквартирных домах закуплены в Белоруссии
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Порядка 600 новых лифтов в многоквартирных домах Свердловской области были поставлены в ...01.11.2022 Под Екатеринбургом заработал транспортно-логистический центр «Уральский»
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Под Екатеринбургом начал работать и принял первый контейнерный поезд ...27.09.2022 Заксобрание Свердловской области утвердило кандидатуры Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова на должности в новом правительстве региона
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили кандидатуру Алексея ...02.12.2009 Руководители «Евраз-холдинга» проинформировали губернатора Свердловской области Александра Мишарина о предварительных итогах работы в 2009 году и о планах на следующий год
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2009. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин принял руководителей ...