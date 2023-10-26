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26.10.2023

Свердловскстат за неделю не зафиксировал изменения цен на бензин на АЗС региона

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. По данным Свердловскстата, с 16 по 23 октября 2023 года цены на бензин на АЗС региона не изменились. Об этом говорится в отчете ведомства.

Так, бензин марки АИ-92, как и неделю назад, стоит 49,38 руб., бензин марки АИ-95 — 53,23 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период также не изменилась и составляет 63,06 руб.
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