Свердловскстат за неделю не зафиксировал изменения цен на бензин на АЗС региона

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. По данным Свердловскстата, с 16 по 23 октября 2023 года цены на бензин на АЗС региона не изменились. Об этом говорится в отчете ведомства. Так, бензин марки АИ-92, как и неделю назад, стоит 49,38 руб., бензин марки АИ-95 — 53,23 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период также не изменилась и составляет 63,06 руб.

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