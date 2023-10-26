Свердловскстат за неделю не зафиксировал изменения цен на бензин на АЗС региона

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...26.05.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,07%
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...19.05.2023 Цена на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,41%
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 ...15.05.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...24.03.2023 Цены на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,01%
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...