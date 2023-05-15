УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...21.04.2023 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 ...14.04.2023 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 3 по ...07.04.2023 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 27 ...31.03.2023 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 ...