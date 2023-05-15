Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 23 по 30 октября не изменились и составили 67,15 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 реализуется по той же цене — 49,38 руб., бензин АИ-95 — 53,23 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период также не изменилась и составила 63,06 руб.

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