Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 89 коп.

УрБК, Москва, 26.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 октября 2023 года. Курс доллара США снизился на 37,17 коп., до 93,15 руб., евро — на 89,91 коп., до 98,65 руб.