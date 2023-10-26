Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 89 коп.

УрБК, Москва, 25.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 октября 2023 года. Курс ...20.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 20.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 октября 2023 года. Курс ...20.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — на 28 коп.
УрБК, Москва, 20.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 октября 2023 года. Курс ...17.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.
УрБК, Москва, 17.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 октября 2023 года. Курс ...11.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 11.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2023 года. Курс ...